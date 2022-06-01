Как сообщает Politeka.net, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов объяснил, что происходит в Беларуси, и оценил риск для Украины в случае отстранения Лукашенко от власти. Свой комментарий эксперт дал в эфире Радио НВ.
Сейчас самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко устраивает учениях своих военных на границе с Украиной. По мнению Олега Жданова, он делает это для того, чтобы кормить президента-агрессора владимира путина обещаниями о вступлении в войну против Украины.
Военный эксперт считает, что Лукашенко просто водит путина за нос, постоянно придумывая новые причины неготовности войск РБ к атаке.
Однако, эксперт обращает внимание, что заявление относительно народного ополчения "здесь очень интересно". То есть, путин пытается расшатать ситуацию внутри Беларуси и отстранить Лукашенко от власти, а затем создать что-то вроде военного кабинета.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
В Кремле неожиданно заговорили о подписании мирного соглашения: "Мы готовы"
Враг закрепляется в Северодонецке и "зализывает раны" в Изюме: где продолжается наступление
Более 300 полицейских перешли на сторону оккупантов: в МВД раскрыли детали
"Он же ребенком был": юного Героя с Днепропетровщины убили в плену
Если такой кабинет будет создан, Олег Жданов уверен, что там окажутся те, кто будет готов "отдать приказ на вторжение белорусской армии на территорию Украины".
"Поэтому Лукашенко пытается найти консенсус с обществом в том контексте, что если вы не хотите вступать в войну на стороне россии против Украины, то поддержите меня для того, чтобы я не отдал такой приказ", – уверен полковник запаса ВСУ.
Напомним, что Лукашенко удивил признанием о том, откуда на Беларусь готовилось нападение.
Как сообщала Politeka, Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси.
Также Politeka писала, что Лукашенко "взбунтовался" против россии, что сейчас происходит в Беларуси.