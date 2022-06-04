У президента российской федерации владимира путина действительно рак и "букет других заболеваний".

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 100 день полномасштабной войны с рф.

Представитель ОП заявил, что еще в 2020 году знал о заболеваниях путина, и уточнил, что московские врачи могут продлить на какое-то время жизнь кремлевского диктатора.

"Я думаю, что у рф, как у СССР, нет опыта и нет протокольных институций, которые позволяют безболезненно пройти смерть вождя", — заявил Арестович и предположил, что даже после смерти путина его окружение некоторое время будет продолжать врать народу и выкладывать заранее записанные видеоролики.

"Как только путин умрет - реально кто-то сольет из прислуги путина или "башен кремля", начнутся обвальные процессы верхушки. Ну, могут еще две недели изображать, что он жив. А самое главное - будет поставлен вопрос: а зачем вообще разрушать американоцентричный мир? Думаю, никто в военно-политическом руководстве будет не в состоянии объяснить, зачем им вообще война в Украине", - пояснил Арестович.

После смерти путина российский политикум начнет бороться за власть и влияние, и война в Украине, по словам представителя ОП, в эту историю не вписывается. Поэтому даже если война и не прекратится немедленно, войска рф точно прекратят рвения, а у Украины резко возрастут шансы вернуть Крым и Донбасс.

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