Европа принимает решения более постепенно, чем нам бы хотелось.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что в ближайшее время украинские защитники получат оружие и начнется интенсивное контрнаступление.

"Когда мы получим достаточное количество оружия? В ближайшее время. И вы это увидите, как только начнется более интенсивное контрнаступление с нашей стороны. Сегодня у нас также есть отдельные контрнаступления. Но как только мы получим все, что нужно, это будет интенсифицировано. И Вооруженные силы наконец смогут доказать российской федерации, что "вторая армия" находится в другой географической точке планеты", — сообщил Подоляк.

Представитель Офиса президента также подчеркнул, что Украина уже начала получать оружие от партнеров.

"Но вопрос времени. Мы хотели бы все получить еще месяц назад, чтобы уменьшить количество погибших. Европа принимает решения более постепенно, чем нам бы хотелось", — добавил Подоляк.

Отметим, ранее Михаил Подоляк обратил внимание на то, что некоторые зарубежные партнеры Украины рассматривают войну как противоречия в бизнесе и считают, что можно договориться с рф.

«Отвечу прямо: это катастрофическая ошибка, вытекающая из неверного понимания природы этой войны и ее подлинных мотивов. Что ведет к ужасным последствиям для всего мира», - прокомментировал такой подход представитель ОП.

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