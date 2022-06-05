Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал утренние ракетные удары по Киеву в воскресенье, 5 июня. Соответствующий пост политик разместил на своей странице в Twitter.

"Пока кто-то просит "не унижать россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют лишь одну цель – убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц - новые санкции, больше оружия", — заявил Подоляк.

Подоляк таким образом "уколол" президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил, что "не следует унижать" россию, чтобы после прекращения активных боевых действий была возможность "найти выход, используя дипломатические средства".

Отметим, утром 5 июня в Дарницком и Днепровском районах столицы прогремели взрывы. В КГГА сообщили, что на данный момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали.

Госпредприятие "Энергоатом" сообщило, что ракета, которую, вероятно, оккупанты выпустили в сторону Киева, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности Украины и мира.

Напомним, в Офисе президента раскрыли замысел оккупантов по созданию предпосылок для дальнейшего захвата Днепра и Одессы.

Как сообщала Politeka, Алексей Резников озвучил смелый прогноз о сроках окончания войны.

Также Politeka писала, что Михаил Подоляк рассказал об угрозе для Украины со стороны Беларуси.