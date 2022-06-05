Венгерскому политику в своем Твиттере ответил спикер МИД Украины Олег Николенко. Он прокомментировал высказывания Кевера, который заподозрил, что у президента Украины есть «психические проблемы».

«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Последующая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке», - написал Николенко.

Ранее Кевер в интервью изданию 444.hu раскритиковал Владимира Зеленского за якобы чересчур жесткие высказывания в обращениях президента к другим странам с призывами помочь Украине в войне против россии.

«Обычно тот, кому нужна помощь, просит о ней вежливо - настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают обычно врагам, а вовсе не тем, с кем хотят дружить. Здесь есть какие-то личные психические проблемы», - заявил Кевер.

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Спикера парламента Венгрии также осудил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который обратил внимание на то, что Венгрия старательно обеляет россию, при этом критикуя Украину.

Напомним, в Италии пугают новой войной, которая "уже началась".

Как сообщала Politeka, в МВД раскрыли, как Украина может вернуть Херсон и отрезать оккупантов от Крыма.

Также Politeka писала, что Гребенщиков сделал новое резкое заявление о россиянах.