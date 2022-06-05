Родители артиста и много его знакомых живут на Донбассе.

Знаменитый российский музыкант, лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, не поддается российской пропаганде и презирает россиян, которые в нее верят. Свою позицию артист озвучил в интервью изданию "Настоящее время".

"Мнение людей, которых я презираю, меня совершенно не интересует. Если есть возможность спорить, то спорить уже незачем. Я особо никому руку не протягиваю, но мне кажется, что воинственное стремление разделять людей на "этих" и "тех" все равно к добру не приведет", — заявил Гребенщиков.

Артист подчеркнул, что происходящее в Украине – настоящая война, а не "спецоперация", как пишут росСМИ.

"Вы понимаете, если в центре Европы одна страна напала на другую и весь мир молчит, потому что напавшая страна имеет ядерную кнопку, то извините, состояние неприличное. Я считаю то, что происходит в Украине – это позор. Позор всего мира и России особенно", — добавил музыкант.

Прокомментировал Гребенщиков также излюбленную фразу россиян "где вы были восемь лет".

"Война длится восемь лет, потому что бандитов привезли из Белгорода и Ростова и забросили их на Донецк. Все знают это. Нет смысла скрывать. У меня очень много знакомых живет на Донбассе, и родители там живут. Поэтому я более менее понимаю, что происходит", – объяснил он.

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