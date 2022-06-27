Об этом президент Украины рассказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, которая 27 июня прибыла с визитом в Киев.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Украины данные о возможной атаке со стороны Приднестровья, Зеленский признал, что такая тема поднималась на совещаниях.

«Я бы не назвал «ударами» со стороны Приднестровья по Украине. Если и будет, я считаю, это будет глобальная ошибка. Мы те или иные сигналы получаем. Они неприятны. Но эти люди должны знать, они находятся в Приднестровье на временно оккупированной территории Молдовы, - что для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом», - заявил президент Украины.

В то же время он подчеркнул, что сейчас важно не допустить дестабилизации в этом регионе. По словам Зеленского, Украина всячески это демонстрирует.

«Мы сейчас воюем с Россией на нашей земле», - подчеркнул президент, отметив, что в случае рисков с других направлений, Украина будет реагировать на них соответственно.

Напомним, Зеленский может встретиться с путиным уже в ноябре.

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