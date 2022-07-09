Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что можно согласиться с прогнозами начальника Главного управлении разведки Министерства обороны Кирилла Буданова по поводу того, что активные боевые действия должны закончится к концу этого года. Также он уверен, что Украине удастся вернуть контроль над Донбассом и Крымом. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Прогнозы Буданова абсолютно объективны и абсолютно уместны. Именно так и закончится война. Война закончится в любом случае на условиях Украины и в любом случае с возвращением территории Украины", - заявил он.

Подоляк также отметил недопустимость того, чтобы россия контролировала хоть какую-то территорию Украины. По его словам, в противном случае оккупированные территории станут плацдармом для дальнейшей эскалации.

"Только проигрыш россии в Украине, такой значительный, весомый, ощутимый, то есть когда она уйдет с территории Украины, позволит россии пойти по пути преобразования внутри страны, разгрузив таким образом системы глобальной безопасности от тех рисков, которые генерирует путинская элита россии", – отметил он.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что большинство активных боевых действий завершится до конца этого года.

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