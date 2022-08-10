Политолог Руслан Бизяев рассказал, что недавний удар украинских сил по аэропорту в Крыму свидетельствует о переходе на новый технологический уровень нашего вооружения.

Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Само по себе оружие, да, оно важное, но оно не является единственным фактором в результатах той или иной войны – об этом говорит история мировой техники и вооружения. Но, то, что это имеет определенный военный и военно-политический эффект – безусловно», - сказал Руслан Бизяев.

По мнение политолога, невозможно совершить перелом в ходе войны лишь из-за наличия более современного вооружения.

«Теперь мы понимаем, что это уже новый виток противостояния: у Украины появились «длинные руки». Если россия серьезно использует в качестве аргументов крылатые ракеты и оперативно-тактические ракетные комплексы, то у Украины до последнего времени не было контраргумента, потому что даже те же «Точка-У» – это максимум до 120 километров и это по большему счёту наследие советской армии», - отметил Руслан Бизяев.

Как отметил эксперт, война выходит на новый технологический уровень для Украины: теперь у украинской армии есть что противопоставить российским ракетам, ведь теперь мы можем уничтожать российские военные объекты в глубоком тылу.

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