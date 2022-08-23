Об этом он рассказал в программе «Контрольный удар».
«Последние несколько недель в СМИ и соцсетях едва не главным вопросом является ударит ли путин по Киеву 24 августа. Ажиотаж подогревается и решением властей Украины перевести работников правительственного квартала в режим онлайн на этой неделе, а также сократить время работы метрополитена», - сообщает Максим Яли.
Он считает, что эти решения вполне логичные, особенно если вспомнить фанатическую любовь путина к красным датам. Например, вспоминает эксперт, в 2014 году регулярные войска россии зашли в Украину именно 24 августа, чтобы устроить Иловайский котел.
Тем не менее, говорит политолог, он все-таки склоняется к тому, что ракетного армагеддона с ударами по центрам принятия решений не будет, поскольку это не целесообразно, даже если рассматривать вариант с простым запугиванием.
«За последние полгода в кремле наверняка уже должны были понять, что каждая новая ракета, прилетевшая в Украину, каждая новая невинная жертва - будь то женщина, старик, ребенок или просто случайный прохожий - имеет абсолютно противоположный эффект. Наоборот украинцы сплачиваются еще сильнее, еще больше начинают ненавидеть лично путина и русских в целом», - объясняет Максим Яли.
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