Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Во внешней политике у них одно ключевое изменение: если в первые два месяца полномасштабной войны россия не так обращала внимание на внешнюю политику, то сейчас они снова активизировались на внешней арене», - отметил Илия Куса.

По словам эксперта, на данный момент россия снова начала использовать внешнюю политику для мобилизации ситуативных партнеров, то есть для того, чтобы получать эпизодическую поддержку от определенных стран.

«Я говорю «ситуативных», потому что война показала, что у россии союзников нет. В начале полномасштабного вторжения россия решила, что ей не нужна внешняя политика, поэтому российские дипломаты по большей части выполняли роль пропагандистов, но сейчас это поменялось», - подчеркнул Илия Куса.

Как отметил эксперт, россия осознала, что свои перспективы и возможности они переоценили, а война будет затяжной, поэтому сейчас они снова вернулись к международному фронту, чтобы получить хоть какие-то для себя улучшения в долгосрочной перспективе.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев рассказал, что определило результат Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов.

Также Politeka сообщала, что путин внезапно отстранил шойгу после череды неудач в Украине.