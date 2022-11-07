Политолог Руслан Бизяев рассказал, что в декабре США должны принять законопроект по финансовой помощи Украине, но при этом могут возникнуть определенные проблемы с военной помощью.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Если в декабре примут законопроект по финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов на следующий финансовый год, то с финансовой точки зрения не изменится, а как оно изменится с военной точки зрения – это для меня тоже интересный вопрос», - отмечает Руслан Бизяев.

В частности, он говорит о танках и вспоминает интервью одного достопочтенного американского военного эксперта примерно месячной давности в The New York Times, где он заявил, что с технической точки зрения танки для Украины готовы, но есть определенные моменты. По словам политолога, речь шла о том, что из-за подготовки экипажей, техобслуживания и других вещий прямо сейчас поставить их нельзя.

«То есть я думаю, что, скорее всего, в военном аспекте будут определенные проблемы. Как они будут отображаться, пока сложно сказать. Потому что, например, системы ПВО – это одна история, стрелковое оружие – это вторая история, артиллерийская тема – третья история», - констатирует Руслан Бизяев.

Кроме того, отмечает он, не всегда количественное преимущество живой силы или техники у противника означает качество. Попутно эксперт вспоминает лето 1941 года, когда у войск Советского Союза было в 7 раз больше боеспособных танков, чем у Вермахта, но это не слишком помогло первым.

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