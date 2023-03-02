Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в столице Китая Пекине.

Переговоры проходили один на один и длились четыре часа, пишет Politeka.net.

Самопровозглашенный лидер Беларуси, в частности заявил, что его страна полностью поддерживает "мирный план" Пекина, а глава КНР подтвердил Лукашенко позицию Китая по "мирному урегулированию" украинского вопроса.

Встреча лидеров Беларуси и Китая подвергался критике со стороны западных лидеров, которые обвинили Китай в том, что он уже встал на сторону России.

Реагируя на встречу Си и Лукашенко, госсекретарь США Єнтони Блинкен сказал, что Китай "не может иметь и то, и другое", "публично позиционируя себя как силу мира", в то время как он "продолжает разжигать пламя этого огня, который разжег Владимир Путин".

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны отмечают в своем новом отчете, что Лукашенко и Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу российских санкций путем направления китайской помощи в Россию через Беларусь.

«Документы включают стратегию совместного белорусско-китайского промышленного развития, документ о белорусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на 2023-2024 годы и меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов Китая», - отмечают аналитики.

Ряд документов также касается китайско-белорусского торгово-экономического сотрудничества.

Эксперты также напомнили, что ISW ранее оценивал, что Китай может тайно перебрасывать в Россию военную технику или технику двойного назначения через Беларусь.

«Лукашенко, вероятно, также намеревается этими соглашениями поддержать свои давние усилия по развитию китайского экономического влияния в Беларуси, чтобы застраховаться от российского интеграционного давления», - предполагают в Институте.

Аналитики указывают на то, что Лукашенко ранее выражал поддержку расширению экономического присутствия Китая в Беларуси в феврале 2021 года т активизировал свои усилия по отсрочке поглощения Беларуси Россией через Союзное государство.

Также целью визита Лукашенко может быть продвижение нарратива о том, что Россия готова к мирным переговорам.

Добавим ранее украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий высказал мнение, что визит лидера Беларуси в Китай похож на поиск нового хозяина, другой «сильной руки».

«… Больше похоже на попытку Лукашенко вырваться из объятий России. Это вполне коррелирует с тем, что уже целый год белорусская армия успешно избегает прямого участия в войне, развязанной "союзным государством". Все же Лукашенко 29 лет у власти. Он видел многое, видел и предшественника Путина, и конец ельцинской эпохи. И конечно, Лукашенко понятно, что дело идет к концу: год, максимум два, и путинская Россия отойдет в историю. А Лукашенко хочет спрыгнуть с поезда, пока тот еще только начал падать в бездну», - предполагает эксперт.

По словам Голобуцкого, для Запада Лукашенко непризнанный президент и диктатор, поэтому прикрытие он ищет именно в Китае – огромной стране с мощной экономикой, при этом заинтересованной в плацдарме в Европе.

«Лукашенко хочет, чтобы Китай стал гарантом того, что Беларусь не заставят напрямую принять участие в войне против Украины. А успешные переговоры будут означать, что к нам не войдет армия с территории Беларуси», - уверен Голобуцкий.

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