Все, что российский диктатор мог применить в войне против Украины, он уже использовал.

Такое мнение, как пишет Politeka.net, в эфире "Мы-Украина" высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Так, эксперт подчеркнул, что Путин остался без козырей.

«Все, что он мог применить, он уже применил с февраля прошлого года. Итак, сегодня его стратегия заключается в угрозах затягивания войны. Он уже не говорит, что победит Украину, а говорит о том, что эта война будет чрезвычайно кровопролитной, с большими разрушениями и потерями. И это его месседж для Запада – если вы не хотите продолжения этих разрушений, то давайте садиться и договариваться», – говорит Кузан.

Однако ни Украине, ни ее союзникам подобный сценарий не подходит.

«Окно Путина ограничено – это где-то к середине весны – а дальше он уже не будет иметь никаких преимуществ», – уверен Кузан.

Добавим, между тем оккупанты в Мариуполе готовятся к наступлению ВСУ. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

«Русских строителей сняли с Мариуполя и перебросили в поле – строить фортификационные сооружения в Мариупольском районе. Также оккупанты срочно роют окопы вдоль трассы Мариуполь – Донецк. Готовятся к наступлению ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, тем временем оккупанты придумали, кого еще можно притащить на фронт.

Также сообщалось, на каком направлении произойдет кардинальный перелом в войне.

Кроме того, Politeka.net писала, что под огнем оккупантов оказался детский сад.