Эксперт-международник Александр Краев пояснил, что участие Китая в саммите в Саудовской Аравии – это, безусловно, победа, хоть он и не может занять абсолютно прозападную, проукраинскую позицию.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Эта конкретная встреча должна была свести вместе Запад, Восток и Юг для того, чтобы действительно проработать на основе мирного плана Украины какую-то новую повестку дня, основываясь на которой мы сможем начать послевоенное восстановление Украины и действительно увидеть путь к новой системе международных отношений. И поэтому нам очень важно было, что Китай вызвался принять в этом участие, на уровне с США он является ключевым игроком, когда мы говорим о глобальной безопасности», – отмечает Александр Краев.

Тем не менее, констатирует он, было сразу несколько «но», одно из которых – это то, что со стороны Китая участвовал Ли Хуэй, именно тот спецпредставитель китайского МИД, вызвавший оправданный хейт всего украинского сообщества резонансными заявлениями. В частности, напоминает эксперт, Ли Хуэй заявлял, что некоторые постсоветские республики (в их понимании все, кроме россии) не имеют особых претензий на государственность и не смогли сформироваться за это время как государства. Пусть потом МИД Китая, добавляет он, и опроверг это, но взгляды Ли Хуэя, как и текущего руководителя МИД Китая Ван И, достаточно консервативны, если не открыто пророссийские.

По его мнению, это первая ласточка, указавшая на то, что Китай не занимает абсолютно прозападную, проукраинскую позицию. Как объясняет эксперт, ввиду современных условий новой Холодной войны Китай никогда не может согласиться на 100% с тем, что говорят США или их союзники. Вместе с тем, продолжает он, Китай может признать, что определенные пункты повестки дня интересны, он готов сотрудничать, но никогда он не будет готов пойти вместе с США и до конца выполнять определенный проект.

«Поэтому Китай видел свою роль в саммите скорее как разведку боем: посмотрим, что там изобретут, что предложит Украина, где именно они увидят наше место и будет ли там реальная возможность приобщиться. Китай всегда оставляет за собой возможность влиять на те ситуации, которые считает проблемными, а мирное урегулирование войны, развязанной рф, он считает именно проблемой», - объясняет Александр Краев.

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