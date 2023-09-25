Политтехнолог Олег Постернак объяснил, почему конгрессмены заблокировали инициативу Байдена по дополнительному финансированию Украины на 26 миллиардов и общему пакету на 40 миллиардов.

Об этом он рассказал в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«Просто мы должны знать, что большую роль при принятии финансирования военных пакетов играют не только президенты и руководители, главы правительств, играют еще и парламенты. Почему Зеленский сейчас в Канаде выступит в парламенте? Так устроен этот демократический мир. Нам бы очень хотелось, чтобы по велению Байдена направлялась помощь», – объясняет Олег Постернак.

Как отмечает эксперт, в американской традиции есть несколько возможностей, когда президент без согласования с Конгрессом действительно направляет военную помощь, а есть решения, требующие принятия со стороны Конгресса, Палаты представителей и Сената. Поэтому, констатирует он, фактически это сложная демократия, и мы должны это учитывать.

«Но упрощенная процедура того же лендлиза же действует на самом деле. Здесь вопрос только в том, чтобы США смогли принять бюджет на следующий год сами для себя, а затем, соответственно, уже наполнять как по текущим программам, так и по новым ускоренным процедурам, которые предусмотрены, они действуют», - отмечает Алексей Буряченко.

Поэтому, констатирует гость программы, если даже российская пропаганда выскакивает из своих коротеньких штанишек относительно того, что нам что-то не дали, это вопрос времени. К тому же, добавляет он, большинство военных и западных журналистов говорят прямо, что фактически решение согласовано. Как поясняет эксперт, здесь влияет определенный политический момент и дипломатический реверанс, поскольку такие решения объявляют под какие-то важные события.

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