Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что российская армия с тем вооружением, которое у нее есть, не вытянет войну против НАТО.

Об этом он рассказал на своем канале.

«НАТО готовится, НАТО как минимум показывает, что будет готово применить пятую статью. А готова ли россия нападать на какую-то из стран НАТО. Вот здесь у меня есть мое личное мнение, что не готова и не будет», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, россия вторую войну просто не вытянет, весь мир уже увидел, что из себя представляет на самом деле российская армия, российское оружие, которое якобы не имеет аналогов. Как отметил Борис Тизенгаузен, экспортный потенциал российского оружия существенно подорван.

«И россия понимает, что не вытянет еще эту войну, особенно если НАТО будет реагировать так, как прописано в их уставе», - заявил Борис Тизенгаузен.

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