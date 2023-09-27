Майор ЗСУ із третьої штурмової бригади Родіон Кудряшев розповів, яка ситуація на фронті. Про це захисник поділився в ефірі на каналі "Зараз".
"Противник протягом усього часу з того моменту, коли ЗСУ звільнили населені пункти, намагаються відновити втрачене становище. Тобто, підкидають велику кількість піхоти і використовує тактику вогневих атак піхоти, артилерійських засобів та боєприпасів", - розповів захисник.
Таким чином, окупанти намагаються перехопити ініціативу і навіть спробувати посунути збройні сили України. Наразі окупанти не можуть втілити свій план у життя, оскільки зустрічає жорсткий опір сил оборони України.
Тому ЗСУ зберігають свою ініціативу, відбивають атаки росіян і надалі можуть атакувати позиції окупантів. Це також стосується спрямування атак у бік Бахмута.
Боєць додав, що таким чином ЗСУ вже можуть взяти під вогневий контроль логістику супротивника на цьому напрямі. При цьому сказати, що повністю логістичні можливості противника перекриті – нелля, і є ще куди працювати далі у цьому напрямі.
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