Об этом он рассказал на своем канале.

«Недавно посол Венгрии в Беларуси вручил Лукашенко верительные грамоты. Что это такое? Это такое признание Лукашенко как легитимно избранного. Всё вручил посол, подписал глава государства, которое вручает. В общем это официальная бумага о налаживании дипломатических отношений», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Венгрия – единственная европейская страна, которая после 2021 года, после массовых протестов и жестких репрессий в Беларуси вручила верительные грамоты Лукашенко. Как отметил Борис Тизенгаузен, для Лукашенко очень важно получить поддержку какой-то европейской страны.

«Ну и все мы понимаем, кто договаривался с Венгрией за вот эту легализация Лукашенко», - сообщил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, политик Дмитрий Спивак рассказал, какой ответ Украина готовит для россиян: «У нас всё для этого есть».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, что ждет россиян в ближайшее время: «У россиян там проблемы возникнут».