Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что старые политические силы в Украине никак не проявляют себя.

Об этом он рассказал на своем канале.

«После полномасштабного вторжения россии 24 февраля политическая жизнь в Украине умерла по понятным всем причинам. Не было ни новых политических кандидатов, ни старых политических сил. Они все себя в принципе никак не проявляли», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, новые политики в Украине не появились, а старые вовсе разбежались и не ведут никакую политическую деятельность. Как отметил Борис Тизенгаузен, на данный момент одна политическая сила в Украине занимает все политическое пространство, и это нормально во время войны.

«Политической конкуренции не было и не будет. То есть политического роста и прокачки новых политических сил нет», - заявил Борис Тизенгаузен.

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