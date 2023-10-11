Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что НАТО после всех инцидентов с россией заявляет, что разберется с ситуацией, но ничего не делает.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Наверное, уже можно несколько десятков пересчитать случаев только за последнее время, когда россия либо сама, либо руками своих агрессивных вассалов атакует страны НАТО. Например, из последнего – это сбитие американского дорогого и современного беспилотника. Тогда российский самолет топливо перед ним сбрасывал, и в итоге беспилотник упал в Черное море», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, россия подняла этот беспилотник, сейчас его изучает и скорее всего передаст Ирану для изучения, а НАТО никак на это не отреагировало. Как отметил Борис Тизенгаузен, в другой раз белорусские вертолеты пересекли воздушное пространство страны-члена НАТО Польши.

«И это даже не беспилотник, это люди в вертолетах, целый экипаж летел. После этого инцидента НАТО опять сказало, что разбирается. И путин постоянно атакует и проверяет на прочность границы Альянса», - заявил Борис Тизенгаузен.

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