Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что все опасаются реакции Ирана на войну в Израиле.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Истекает уже срок ультиматума, который объявил Нетаньяху всему Сектору Газа, что нужно уехать, поскольку будет наземная операция, бомбежка и стирание Сектора Газа с лица земли. Так пообещал Израиль, но никто не понимает, что будет дальше за сухопутной операцией», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, опасения вызывает Иран, ведь никто не знает, как он поступит, какой реакции на действия Израиля стоит ожидать от Ирана. Как отметил Дмитрий Спивак, несмотря на все опасения, Израилю надо идти в наступление, надо всему миру, в том числе и арабскому, показать, что на Израиль нападать нельзя.

«Израиль – маленькое гордое государство, которое создано внутри такого арабского анклава, которое будет себя защищать и никому не будет прощать то, что сотворил ХАМАС. То есть надо идти наступать, но никто не понимает, что будет дальше, нет конечной цели», - заявил Дмитрий Спивак.

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