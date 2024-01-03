Политолог Виталий Кулик объяснил, что в 2023 году общество находилось в турбулентности больших ожиданий, которые не подтвердились, но в 2024 год ВСУ идут с сохраненными силами и новой техникой.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«И я, и некоторые мои коллеги говорили о том, что мы в этой войне не достигли еще кульминации, что фронт может двигаться и двигаться не только в сторону освобождения территорий, что имеющихся объемов помощи недостаточно для эффективного контрнаступления. Это все было известно, но общество находилось в турбулентности больших ожиданий, сформированных и массмедиа, и прежде всего политиками, и хотело верить», - объясняет Виталий Кулик.

А дальше, констатирует гость программы, люди столкнулись с жестокой реальностью и начали говорить о провале, об ответственных, о кризисе доверия, а не о том, что это все завышенные ожидания, отсутствие достаточных показателей эффективности на войне для западных партнеров и снижение поставок.

«Однако имеем то, что имеем. Линия фронта на время стабилизировалась, а в некоторых случаях, как по Бахмуту и другим местам, мы чувствуем усиленное давление. И к концу 2023 года крайне сложная. Марьинка, Авдеевка, Купянское направление, одно из самых трудных на линии фронта, кроме того, еще Орехов есть и ситуация на Юге», - отмечает Виталий Кулик.

В общем-то, рассуждает эксперт, нельзя назвать контрнаступление провальным, о чем и говорили военные, хотя поставленные цели и не достигнуты. Тем не менее, отмечает он, мы сохранили силы, не имеем значительных потерь техники, людей, как ожидалось в случае штурмов со стороны россиян. Этого, констатирует гость программы, не произошло, но мы провели эффективную ротацию, которая позволила частям, которые находились на нуле по полгода и больше, отдохнуть, а дальше будет в 2024 году.

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