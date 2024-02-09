Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал ситуацию с пакетом помощи США для Украины и заявил, что на самом деле это предвыборные политические игры.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По мнению гостя программы, проблемы сейчас с помощью США – это лишь процедурные моменты. Как он объясняет, в США сейчас очень активная, горячая фаза президентской предвыборной кампании, как и во всех странах мира в преддверии выборов, там просто зашкаливает популизм.

«Каждая политическая сила, каждый политик поднимает в соответствии с социологическими исследованиями в своей стране, что людям на данный момент важно, что они больше обсуждают, что их больше всего затрагивает. На этих темах и играют. То же сейчас происходит в США, не надо это воспринимать как откат в поддержке Украины, совсем нет», - объясняет Андрей Новак.

По его словам, в любом случае, ни с чем Украина не останется. Эксперт напоминает, что сумма помощи Украине в 61 миллиард анонсирована уже давно, так же, как Израилю и на границе с Мексикой, сейчас речь идет только о том, что они это обсуждают, голосуют отдельно или пакетами, и тому подобное.

«Это их внутренние процедурные популистские предвыборные процессы. И так к ним нужно относиться. Мы должны оценивать с точки зрения стратегической поддержки», – подчеркивает Андрей Новак.

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