Эксперт поделился своим мнением о потенциальном влиянии победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В недавнем выпуске LIGA.Podcast украинский дипломат и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко затронул очень важную тему для всего мира.

Важно отметить, что Огрызко считает, что если Трамп победит на выборах, это создаст еще больше проблем для Украины. Да, он подчеркнул, как сложно иметь дело с непредсказуемым партнером, особенно когда он является лидером самого могущественного государства в мире.

По мнению Владимира Огрызко, Украина находится в положении неопределенности из-за продолжающейся политической динамики между республиканцами и демократами в США.

Еще бывший министр иностранных дел отметил, что, хотя республиканцы считают Украину достаточно важной, их основная цель — Джо Байден и Демократическая партия.

Стоит уделить внимание тому, что Огрызко подчеркнул неопределенность вокруг предоставления военной помощи Украине до президентских выборов в США в ноябре.

Кроме этого, специалист назвал обещания Трампа положить конец войне в Украине за один день простой предвыборной риторикой, подчеркнув популистские тенденции Трампа.

Однако он признал, что Трамп инициировал предоставление Украине летальной помощи, например, ракет Javelin.

"Но при всей неадекватности и непрогнозируемости Трампа, именно он начал давать нам смертоносное оружие – Javelin имени Трампа. Первые шаги он делал", – сказал он.

Также украинский дипломат напомнил, что еще не все судебные разбирательства против Трампа завершены. Он также упомянул возможность того, что бывший президент США может продолжать снабжать Украину необходимым оружием, в отличие от подхода Байдена, который делает это постепенно.

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