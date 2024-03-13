Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал угрозы для европейского единства и рассказал, возможно ли появление новых полюсов – условной Австро-Венгрии со Словакией и «Антанты» без россии.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Нет, не возникнет, здесь нет такой угрозы абсолютно при всем уважении и к Австрии, и к Венгрии, ну, не являются они полюсом. Германия совсем другую занимает позицию. Чтобы вы понимали, самое слабое звено в Германии, к сожалению, это канцлер Олаф Шольц, самое слабое для нас», - отмечает Алексей Гончаренко.

Как он объясняет, это некоторые исторические вещи, поколению немецких политиков Шольца сложно лидировать, это травмы Второй мировой войны, поэтому так было, что Leopard давали только после Abrams, а Taurus ждем только после ATACMS. Вот политики нового поколения, добавляет нардеп, уже совсем другие, можно вспомнить хотя бы и Анналену Бербок и других, вот это серьезное изменение, и это при том, что Германия – вторая страна по объемам военной поддержки Украины.

«А что касается Австрии и Венгрии, во-первых, со всем уважением, но мы не преувеличиваем их значение, во-вторых, там даже между ними не такие простые отношения, и Словакия тоже. Да, это определенные проблемы, и Виктор Орбан со своими заявлениями, и Фицо. Но посмотрите, когда дело доходит до каких-то таких решений «быть или не быть», они всегда отступают и они пасуют, и решение принимается большинством, и лидерами являются Германия и Франция. Поэтому именно так оно и будет происходить дальше. Никакого второго полюса не будет, здесь никаких угроз нет», – объясняет Алексей Гончаренко.

Также гость программы отмечает, что определенные экспертные круги считают теоретическим новым полюсом Польшу, Украину и Восточную Европу, такая Балто-Черноморская ось. Тем не менее, констатирует он, до этого действительно еще далеко, пока это на уровне теоретических соображений.

Как сообщала Politeka, Гончаренко объяснил, что Залужный сейчас не дипломат, хотя его назначение, очевидно, согласовано.

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