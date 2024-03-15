По словам авторитетного эксперта, Ключевой период для понимания, будет ли поступать и далее американская помощь Украине, - начало 2025 года, когда, не исключено, в Белый дом вернется Дональд Трамп.

Ни для кого не секрет, что Президент США Дональд Трамп часто подвергается критике за "дружбу" с российским коллегой Владимиром Путиным. Все дело в том, что внешнюю политику США при своем руководстве Дональд Трамп представляет как мир и дружбу с Россией с позиции силы. Вот только не стоит забывать, что именно Дональд Трамп дал Украине первое летальное оружие — Javelin, поэтому часть экспертов склонна верить, что Дональд Трамп и дальше будет помагать Украине в войне с российской армией.

Так, одним из тех, кто убеждает людей не бояться нового президентства Дональда Трампа, является известный военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде.

Он считает, что приход к власти в США Трампа откроет разные варианты событий в Украине.

"Вполне возможно, что Трампу удастся "решить эту проблему очень быстро, так как он очень хорошо знает и российского диктатора Владимира Путина, и украинского президента Владимира Зеленского и знает, как заставить обе стороны пойти на взаимные уступки, даже переговоры", - считает Рустамзаде.

С другой стороны, по мнению аналитика, если Трамп увидит, что Российская Федерация вообще ни на какие уступки не идет, или, скажем, еще большие требования выдвигает, он вполне может завалить Украину оружием.

Кроме того, Агиль Рустамзаде заявил, что хоть российское наступление на востоке Украины сейчас находится в интенсивной стадии, но уже ясно, что вероятность каких-либо значимых результатов для российской армии достаточно низкая. Одним из немаловажных факторов, стало понимание украинского государства и общества необходимости экстренного вклада в производство дронов-камикадзе.

"По состоянию на сейчас, судя по открытым источникам, количество применяемых артиллерийских снарядов у российской армии больше в 3-4 раза. Благодаря массовому применению дронов-камикадзе которое составляют 40-60% огневой мощи, украинская армия держит фронт и наносит урон противнику", – добавил он.

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