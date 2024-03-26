Как говорят эксперты, перспектива победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году вызвала обеспокоенность по поводу будущего НАТО и ЕС.

Да, аналитики опасаются, что второй срок Трампа может еще больше обострить эти отношения и иметь серьезные последствия для войны в Украине, как сообщает «foreignaffairs».

По мнению специалистов, переизбрание Трампа может привести к ухудшению связи НАТО в большей степени, чем во время его первого президентства.

Предыдущие заявления бывшего президента США, в том числе его утверждение о том, что члены НАТО, не выполняющие требования по расходам на оборону, должны столкнуться с последствиями, вызвали тревогу среди европейских лидеров.

Хотя первый срок Трампа характеризовался некоторой нестабильностью поведения, система сдержек и противовесов в политической системе США помогла смягчить самые крайние последствия.

Однако если он получит пост президента США во второй раз, риски для НАТО могут стать более серьезными. Дело в том, что существуют опасения, что США могут отозвать свои гарантии безопасности для Европы и прекратить военную поддержку Украины, что в свою очередь усилит амбиции Путина.

Также непредсказуемость характера Трампа рассматривается как главный фактор риска. Его склонность предлагать и отказываться от безрассудных идей затрудняет предвидение его действий, что приводит к потенциальному хаосу.

Еще склонность бывшего президента к краткосрочному партнерству с неевропейскими странами, в том числе враждебными Европе, может еще больше обострить обстановку.

Более того, существует риск того, что Трамп воспользуется американской помощью Украине в качестве рычага воздействия на Европу, что усложнит геополитический ландшафт всего континента. Это может привести к расколу внутри Европы, когда некоторые страны будут искать альтернативные альянсы за пределами ЕС и НАТО, и этот сценарий будет соответствовать интересам России.

Хотя Трамп вряд ли не сможет разрушить ЕС, его политика может значительно ослабить НАТО. Эта неопределенность ставит Европу в шаткое положение, зажатую между РФ и непредсказуемыми США.

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