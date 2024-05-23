Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, зачем россия обратилась к Китаю за летальной военной помощью, как об этом сообщил глава Минобороны Британии Шаппс.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Во-первых, отмечает эксперт, это говорит о том, что все эти пугалки о Белоусове, который поднимет российскую экономику, нарастит производство, и на фронт массово хлынет оружие, не оправдались. Очевидно, констатирует он, не все так хорошо, и не произошло этого технократического бума, а Белоусов занялся чистками генералов, пусть занимается, а между тем россия нуждается в помощи извне.

«Россия ведет против нас коалиционную войну. Она привлекла Северную Корею, она привлекла Иран, на определенном уровне привлекла Китай, который является крупным российским бэк-офисом и является тылом на сегодня для россии, потому что как минимум известно о финансах, экономике», - отмечает Александр Мусиенко.

По его словам, Китай сегодня является спасительным кругом для россии на фоне санкций, изоляции и проблем, очевидно, возникающих с производством оружия, боеприпасов и снарядов. Иначе, констатирует эксперт, зачем говорить с Китаем о помощи?

«Очевидно, возник определенный брак, возник определенный временной лаг с точки зрения производства и поставок из Северной Кореи, так же сейчас с Ираном будет пока неопределенная ситуация, поскольку там теперь борьба за президентское кресло, кто возглавит, кто будет верховным духовным лидером и т.д., там тоже не все так просто будет происходить. Очевидно, не так легко все россии дается, поэтому они обратились за помощью к Китаю», - заключает Александр Мусиенко.

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Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал материал Forbs о том, что у ВСУ нет достаточного количества тяжелой техники.