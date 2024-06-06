Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, насколько серьезны риски, если уж и министр обороны Германии заявляет о подготовке к войне с рф к 2029 году.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как сообщает эксперт, Писториус сказал, что немцы должны быть готовы воевать до 2029 года. И здесь, добавляет он, глава Минобороны Германии выделил темы, имеющие центральное значение: кадры, техника и финансы, а также необходимость вернуть военную службу.

«Сейчас, кстати, дебаты во многих европейских странах уже идут, в Соединенном королевстве также накануне выборов дебатируют на этот счет, есть идея консерваторов это сделать. Издание The Sunday Times писало обширную статью о том, как у Финляндии есть опыт такой, насколько он присущ и релевантен для Британии может быть», - рассказывает Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, над этим идут очень серьезные размышления, что свидетельствует о том, что действительно страны ЕС и не только активизировались, потому что понимают, что вызовы и угрозы есть. Единственная проблема, отмечает эксперт, что дебаты, обсуждение, подготовка общественного мнения – это все занимает время, и потому длится дольше.

«Указал Писториус, что россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться, а ее победа в Украине будет для Запада дороже, чем текущая помощь Киеву. Совершенно верно, это хорошо, это надо понимать. И немцы должны понимать, и хорошо, что Писториус об этом говорит, что помогать Украине дальше нужно. Это очевидно», – объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал сообщение BILD о том, что ВСУ активно подбираются к Крымскому мосту.

Также Politeka писала, что Фрейн рассказала, как Буданов хочет трансформировать Украину.