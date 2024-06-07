Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, почему Байден не разрешает Украине бить американским оружием вглубь россии на 300 км, по Москве и Кремлю, как он рассказал в интервью ABC News.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, мы получили такой месседж о ракетах, очевидно, в ближайшей перспективе США не согласуют удары Украины ракетами ATACMS в глубь рф. К тому же, добавляет он, об этом сказал и Макрон в Нормандии, что Украина имеет право бить французским оружием, но с привязкой к Белгородской области.

«Пока так. И пока видим, что идет борьба между Соединенными Штатами и россией с точки зрения обмена этими заявлениями, что эскалация, а что не эскалация. Между тем интересное произошло, и фактически сейчас происходит еще со стороны россии, что может быть расценено как эскалация. Это то, что россия перебрасывает флот и свою авиацию для военных учений вблизи границ с США», - объясняет Александр Мусиенко.

Как пишут ведущие западные СМИ, рассказывает он, речь идет о военно-морских маневрах в Карибском море, которые россия проведет впервые в этом регионе со времен Карибского кризиса. Американские источники говорят о том, отмечает эксперт, что учения станут частью ответа москвы на усиливающуюся поддержку Украины со стороны США.

«россия демонстрирует, что она все еще способна на определенный уровень глобальной демонстрации силы, это по информации из источников. В кремле хотят выбить США из колеи и повлиять на внутреннюю аудиторию. И министерство обороны Кубы подтверждает, что российские военные корабли войдут в порт Гаваны с официальным визитом 12 июня», - рассказывает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Ермолаев заявил, что демократы в США не хотят слишком влезать в нашу войну.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, когда ЕС будет готов к войне с россией.