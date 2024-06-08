Политтехнолог Олег Постернак оценил риторику Трампа по поводу Украины и войны с россией и рассказал, есть ли у него план для мира и готов ли он бомбить москву.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам эксперта, Трамп ведет предвыборную кампанию, его задача – уколоть Байдена, размазать его в электоральной битве. К тому же, добавляет он, для Трампа это очень сложная кампания, на нем висят уголовные дела, перед ним серьезные испытания, поэтому он хочет показать Байдена президентом, который не способен решать ключевые вопросы.

«Отсюда вот такая экстравагантная, нарциссическая рамка по поводу того, что «я бомбил бы москву и Пекин», есть угроза Третьей мировой войны… Послезавтра будет еще какое-то заявление для какого-то кластера электорального, то есть группы людей, которые склонны рассматривать Трампа как вероятного президента и так далее. Реального плана у Трампа в отношении Украины на данный момент, мне кажется, нет», - рассуждает Олег Постернак.

Как он объясняет, во-первых, в оптике интересов Трампа сейчас нет решения украинского вопроса, он занят предвыборной кампанией и своими уголовными делами, во-вторых, мы не знаем, с какой командой он придет, кто будет госсекретарем, министром обороны, вице-президентом. И в-третьих, подчеркивает гость программы, мы не понимаем, какая будет картинка войны к ноябрю 2024 года.

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