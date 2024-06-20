Как стало известно, США подвергаются критике со стороны ряда европейских стран за нежелание зайти настолько далеко, насколько хотелось бы некоторым. Особенно тем, кто находится вблизи границы с Россией, сообщает CNN со ссылкой на многочисленные американские и европейские источники, знакомые с ходом дискуссии.
Так, сообщается, что официальные лица США и Германии выступают за то, чтобы на саммите в следующем месяце альянс пообещал, что у Украины есть «мост» к членству в НАТО, а не «необратимый путь», как заявил ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, используя формулировки, которые поддерживают Великобритания и некоторые страны Восточной и Центральной Европы.
Подчеркивается, что формулировки, которые будут сделаны альянсом по поводу Украины во время июльского саммита в Вашингтоне, не просто важны, а имеют решающее значение, поэтому в предстоящие дни они будут тщательно обсуждаиться союзниками.
При этом, по словам некого высокопоставленного американского чиновника, представители администрации Байдена не считают, что слово "необратимый" получит поддержку всего Альянса, указывая, в частности, на Венгрию как вероятного противника.
Кроме того, некоторые члены НАТО не хотят использовать это слово, потому что Украине еще необходимо реализовать все необходимые демократические и антикоррупционные реформы.
В материале подчеркивается, что до саммита осталось около месяца и тема остается центральной точкой напряжения в текущих разговорах. При этом большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и промедлением администрации Байдена, когда дело доходит до определения конкретного пути вперед для Украины.
Добавим, тем временем стало известно, что Россия перебросила 80% войск из-под границы Финляндии в Украину.
Издание Yle отмечает, что подобная ситуация не только с базами, вблизи финской границы, но и в других частях России. На фронт отправляют даже старую технику, которую можно отремонтировать.
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