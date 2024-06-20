Между США и несколькими активными союзниками идут активные дискуссии относительно предложений, которые будут сделааны Украине на саммите НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне.

Как стало известно, США подвергаются критике со стороны ряда европейских стран за нежелание зайти настолько далеко, насколько хотелось бы некоторым. Особенно тем, кто находится вблизи границы с Россией, сообщает CNN со ссылкой на многочисленные американские и европейские источники, знакомые с ходом дискуссии.

Так, сообщается, что официальные лица США и Германии выступают за то, чтобы на саммите в следующем месяце альянс пообещал, что у Украины есть «мост» к членству в НАТО, а не «необратимый путь», как заявил ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, используя формулировки, которые поддерживают Великобритания и некоторые страны Восточной и Центральной Европы.

Подчеркивается, что формулировки, которые будут сделаны альянсом по поводу Украины во время июльского саммита в Вашингтоне, не просто важны, а имеют решающее значение, поэтому в предстоящие дни они будут тщательно обсуждаиться союзниками.

При этом, по словам некого высокопоставленного американского чиновника, представители администрации Байдена не считают, что слово "необратимый" получит поддержку всего Альянса, указывая, в частности, на Венгрию как вероятного противника.

Кроме того, некоторые члены НАТО не хотят использовать это слово, потому что Украине еще необходимо реализовать все необходимые демократические и антикоррупционные реформы.

В материале подчеркивается, что до саммита осталось около месяца и тема остается центральной точкой напряжения в текущих разговорах. При этом большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и промедлением администрации Байдена, когда дело доходит до определения конкретного пути вперед для Украины.

Добавим, тем временем стало известно, что Россия перебросила 80% войск из-под границы Финляндии в Украину.

Издание Yle отмечает, что подобная ситуация не только с базами, вблизи финской границы, но и в других частях России. На фронт отправляют даже старую технику, которую можно отремонтировать.

Последние новости Украины:

Контрнаступление ВСУ: эксперт рассказал о ситуации на Харьковщине.

Как долго продлится война в Украине: два основных сценария

Эксперт предупредил всю Европу: победа Трампа будет опасным сигналом.