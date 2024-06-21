Габриэль Атталь является лицом центристской кампании на предстоящих внеочередных выборах во Франции.

Атталь стал самым молодым премьер-министром Франции.

Журналисты сообщают, что сейчас он играет "верного солдата", возглавляя кампанию, которую, по прогнозам социологов, альянс Макрона проиграет.

По прогнозам политологов, проигрыш Макрона, вероятно, приведет к подвешенному парламенту или, возможно, даже к крайне правому правительству.

В то же время, премьер Атталь тонко дистанцируется от Макрона, борясь за свое политическое выживание и возможную заявку на пост президента Франции в 2027 году.

Согласно недавнему опросу Cluster17, центристский альянс Макрона, по прогнозам, займет третье место.

Количество мест Макрона в Национальной ассамблее может упасть примерно с 250 до менее 100.

«Габриэль выполняет свою работу. Он тот, кто воплощает в себе способность говорить как с левыми, так и с правыми — он может успокоить ситуацию», - считает уходящий в отставку член парламента Карл Олив.

Выступия с речью перед местными советниками и мэрами Аттал заявил, что поставлено на кону.

«На карту на этих выборах поставлена ​​не только политика, но и сама Республика», — заявил Аттал аудитории.

Источник: Financial Times.

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