Габриэль Атталь является лицом центристской кампании на предстоящих внеочередных выборах во Франции.
Атталь стал самым молодым премьер-министром Франции.
Журналисты сообщают, что сейчас он играет "верного солдата", возглавляя кампанию, которую, по прогнозам социологов, альянс Макрона проиграет.
По прогнозам политологов, проигрыш Макрона, вероятно, приведет к подвешенному парламенту или, возможно, даже к крайне правому правительству.
В то же время, премьер Атталь тонко дистанцируется от Макрона, борясь за свое политическое выживание и возможную заявку на пост президента Франции в 2027 году.
Согласно недавнему опросу Cluster17, центристский альянс Макрона, по прогнозам, займет третье место.
Количество мест Макрона в Национальной ассамблее может упасть примерно с 250 до менее 100.
«Габриэль выполняет свою работу. Он тот, кто воплощает в себе способность говорить как с левыми, так и с правыми — он может успокоить ситуацию», - считает уходящий в отставку член парламента Карл Олив.
Выступия с речью перед местными советниками и мэрами Аттал заявил, что поставлено на кону.
«На карту на этих выборах поставлена не только политика, но и сама Республика», — заявил Аттал аудитории.
Источник: Financial Times.
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