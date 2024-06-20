Премьер-министр Франции Габриэль Атталь на фоне подготовки к парламентским выборам сделал новое заявление, в котором, в частности, коснулся будущего Украины.

Габриэль Атталь представил в Париже программу президентской партии на выборах в законодательные органы.

Премьер-министр напомнил, что это «не президентские выборы», настаивая на том, что Эммануэль Макрон не уйдет в отставку до окончания своего мандата, в 2027 году, «случись что» и подчеркнул, что у избирателей будет выбор «между тремя блоками, тремя путями», сообщает издание Le Parisien.

Также французский премьер-министр указал, что если к власти придут ультраправые, поддержка Украины со стороны Парижа снизится.

"Национальное объединение – это блокирование Евросоюза, это начало Фрексита и конец значительной части поддержки Украины", – предупредил глава правительства.

Атталь также настоял на "сильном голосе Парижа на международной арене", отметив удвоение бюджета вооруженных сил к 2030 году.

Ранее лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, который может стать премьер-министром Франции, заявил, что поддерживает право Украины защищаться от России, но не будет отправлять в Киев французские войска или ракеты дальнего радиуса действий.

Тем временем эксперты уже предупреждают, что победа "Национального объединения" на парламентских выборах во Франции была бы плохим знаком для Украины. Так, могут возникнуть оговорки, например, по обмену разведывательными данными со стороны союзников. Об этом заявил французский эксперт Николя Тензер в интервью Польскому агентству печати (PAP).

«Если бы "Национальное объединение" в конце концов победило, это было бы очень плохим знаком для Украины. Мы прекрасно знаем, что между Национальным объединением и Россией существуют сильные связи, и что парламентарии партии и депутаты Европейского парламента от этой партии никогда не голосовали за поддержку Украины или осуждение российских преступлений», — сказал Тензер.

Напомним, что Макрон заявил, что решил вернуть выбор политического будущего страны избирателям, и объявил 30 июня и 7 июля на днях выборов.

«Это серьезное и тяжелое решение, но, прежде всего, это акт доверия. Доверия к вам, мои дорогие соотечественники, к способности французского народа сделать справедливый выбор для себя и будущих поколений», - заявил Макрон.

Также президент Франции подчеркнул, что не уйдет в отставку в случае проигрыша его партии на выборах. Он добавил, что не "Национальное объединение" пишет Конституцию страны.

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