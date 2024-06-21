Российский диктатор Владимир Путин после завершения визита в КНДР вылетел во Вьетнам – какие планы у Кремля и удастся ли их достичь.

Во Вьетнаме Путин встретился с президентом Вьетнама То Ламом, состоялось подписание документа о "дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства".

По мнению чрезвычайного и полномочного посла Украины в КНР (1999-2001), сопредседателя Украинско-китайского делового совета Игоря Литвина, таким образом, Путин пытается сделать Вьетнам, если не своим союзником, то по крайней мере страной, декларирующей нейтральный статус.

По словам Литвина, Вьетнам дистанцировался от кровавой войны, начатой ​​Россией против Украины.

Дипломат считает, что Кремль пытается сделать так, чтобы Вьетнам почувствовал, что перед ним люди, создающие альтернативу Западу.

"Пойдет ли на это Вьетнам, не пойдет ли, кто знает. Я считаю, что Вьетнам займет все же абсолютно четкую, свою персональную позицию и ни на какие возможные попытки привлечь его к "оси зла" не пойдет", – высказал предположение Литвин в эфире «Эспрессо» .

В свою очередь, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко выразил уверенность, что Вьетнам будет очень осторожным в отношениях с Россией.

«Отличием визита путина в Ханой от его поездки в князь является состав российской делегации, который на этот раз состоял из лиц, ответственных за экспортную политику России в военной сфере (Дмитрий Шугаев, Лев Михеев). Это может свидетельствовать о намерениях обсудить расширение ассортимента товаров военного и двойного назначения российского производства на вьетнамском рынке.

Но стоит помнить, что санкции Вьетнама не нужны, поэтому там будут крайне осторожны», - подчеркнул руководитель ЦПИ в своем телеграмм-канале.

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