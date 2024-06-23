Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен уйти в отставку к 1 октября.

Предвыборная кампания уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря завершилась, когда он получил поддержку всех 32 союзников по НАТО.

Политологи и журналисты прогнозируют, что следующему генеральному секретарю НАТО придется нелегко.

Даже для опытного политика следующая глава политической карьеры Рютте не будет легкой прогулкой. Вот несколько сложным тем, с которыми придется работать будущему Генсеку НАТО, связанные с Украиной.

Возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США.

В ходе предвыборной кампании Трамп пригрозил сократить помощь Украине, если он вернется в Белый дом. Как говорят политологи, такое решение может нанести серьезный удар по авторитету НАТО в помощи Украине в защите от РФ.

Переизбрание Трампа может сорвать планы НАТО относительно подготовки Украины к будущему членству. Это касается и завершения вестернизации ВСУ.

Одним из крайне сложных вопросов, с которыми придется столкнуться будущему генсеку НАТО - украинская энергосистема, которую атакует российская армия.

С приближением зимы могут возникнуть трудности, ведь в последние месяцы Россия усилила удары по украинским теплоэлектростанциям и плотинам — инфраструктуре.

На полное восстановление могут уйти месяцы, если не годы.

По словам действующего главы НАТО Столтенберга, необходимо увеличение количества систем ПВО , которые могли бы защитить поставщиков энергии и обслуживающий персонал от российских атак.

Источник: politico.

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