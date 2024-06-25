Вашингтонский аналитический Центр стратегических и международных исследований предупреждает, что есть сценарий, который значительно усложнит борьбу США и другим демократическим странам-единомышленникам.

Китайские военные могут изолировать Тайвань, нанести ущерб его экономике и заставить демократический остров поддаться воле правящей партии Пекина, даже не сделав ни единого выстрела.

Как предупреждает известный аналитический центр, опасения, что Коммунистическая партия может взять под свой контроль Тайвань, при необходимости силой, усилились в последние годы из-за все более воинственных действий китайского лидера Си Цзиньпина.

В таком сценарии аналитики и военные стратеги уже давно сосредоточились на двух ключевых вариантах, доступных Китаю – полномасштабное вторжение или военная блокада.

Используя тактику «серой зоны», Береговая охрана Китая, ее так называемая морская милиция, а также различные полицейские и агентства по обеспечению безопасности на море могут инициировать полный или частичный "карантин" на Тайване.

В его порты и прекращение поставок жизненно важных поставок, таких как энергия, для 23 миллионов жителей острова, говорится в недавно опубликованном отчете CSIS.

Береговая охрана Тайваня, имеющая всего 10 океанских кораблей и около 160 меньших кораблей, не имеет достаточной численности, чтобы противостоять карантинным усилиям, говорится в докладе.

Источник: CNN.

Последние новости Украины:

С россией Трамп, в отличие от Байдена, церемониться не будет, – Сергей Дацюк.

Кто может заменить Риши Сунака в поисках нового лидера консерваторов.

Сценарии окончания войны в Украине: военный подверг критике возможность договоренности.