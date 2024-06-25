Политика правительства канцлера Германии Олафа Шольца по поддержке Украины могла стать одной из причин падения популярности руководящей коалиции на востоке страны.

Об этом заявил сам Олаф Шольц в своем новом интервью , пишет Politeka.net.

В частности, Олаф Шольц сообщил, что да, это правда, что есть много граждан, которые не согласны с поддержкой Украины, которые также не согласны с санкциями, введенными против России. Это, по его словам, также отражено в результатах выборов.

Шольц также заявил, что, несмотря на сложную работу по формированию бюджета, немецкая поддержка Украины останется, но изменения претерпят поддержка украинских беженцев.

«По моему мнению, нет альтернативы, чтобы что-то изменить. Я всегда выступал за осмотрительность и за то, чтобы мы использовали все возможности для мирного развития, которое не предусматривает капитуляции Украины», – заявил Щельц, отвечая на вопрос, окажется ли под вопросом поддержка Украины, учитывая затруднительное положение внутреннего бюджета.

Канцлер Германии также отметил, что значительная помощь Украине, которую оказывает Германия, является вызовом для государственного бюджета ФРГ, но правительство настроено «делать то, что необходимо сейчас».

Напомним, что на выборах в Европарламент социал-демократическая партия Олафа Шольца заняла третье место, набрав 14% голосов. Второй оказалась пророссийская партия Альтернатива для Германии с результатом 15,9%. Первое место занял оппозиционный Консервативный Христианско-демократический союз – он получил 29,5% голосов.

Также сообщалось, что именно Германия якобы тормозила новый пакет санкций против РФ. Эта задержка, сообщает СМИ, частично обусловлена ​​различиями между министерством иностранных дел страны и канцлером Олафом Шольцом.

Однако 14-й пакет санкций против России все же был одобрен ЕС. Под санкции попали 116 физических и юридических лиц России.

Санкции ударят по российскому энергетическому сектору, являющемуся ключевым источником доходов для страны-агрессора. Кроме того, пакет содержит специальные меры, направленные на недопущение обхода действующих санкций.

Евросоюз не запретил импорт газа, но европейские терминалы больше не будут использоваться для реэкспорта LNG в третьи страны.

Последние новости Украины:

Чего действительно боится Дональд Трамп: "Станет для него Афганистаном".

Разочарован Байден: ситуация в НАТО обостряется, стало известно о новом конфликте.

Как долго будет продолжаться война в Украине: два основных сценария .