Президент Франции Макрон находится на пути к тяжелому поражению на парламентских выборах в два тура, которые пройдут 30 июня и 7 июля.

Президенту Макрону, скорее всего, придется обратиться к оппозиции, чтобы сформировать правительство под своим президентством.

Срок полномочий Макрона продлится до 2027 года, и для того, чтобы он ушел в отставку досрочно, потребуется серьезный кризис.

Страны ЕС опасаются катастрофических последствий для статуса Франции как глобальной стратегической силы и основного члена ЕС, по причине того, что Брюссель может потерять одного из немногих оставшихся членов блока, которые могут с авторитетом лидировать на международной арене по самым разным темам, от промышленной политики до обороны.

Попытки обуздать высокий долг Франции или усилить поддержку Украины также станут еще сложнее , если крайне правое правительство будет бороться за превосходство с Макроном.

Учитывая, что бюджет должен быть согласован в парламенте, любые новые оборонные фонды или дополнительное финансирование Франции в Украину может быть заблокированы в Национальном собрании.

В Брюсселе уже глубоко укоренились опасения, что французский парламент, в котором доминируют правые и левые популисты, может саботировать оборонные планы ЕС и его поддержку Украины.

Источник: politico.

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