Для борцов за избирательные права и демократов такие действия представляют собой зловещий знак, который может предвещать хаотичные последствия выборов 2024 года.

Сообщается, что в пяти штатах, где идет борьба, чиновники окружного уровня пытались заблокировать подтверждение подсчета голосов — что, по мнению экспертов по выборам, является пробной проверкой попытки помешать победе Байдена.

Особое беспокойство вызывает угроза гражданских беспорядков или насилия , особенно если сертификация будет проходить на фоне протестов или попыток ее заблокировать.

Когда член Комиссии по регистрации и выборам округа Фултон в Джорджии отказалась присоединиться к своим коллегам, которые сертифицировали два праймериз в этом году, она заявила, что ей отказали в праве проверять длинный список протоколов выборов на предмет признаков мошенничества и других проблем.

Теперь член правления Джули Адамс, открыто верящая в ложную теорию о том, что выборы 2020 года были украдены у бывшего президента Дональда Трампа, подает в суд на правление, надеясь, что судья подтвердит это право и потенциально даст возможность другим, занимающим аналогичные должности в других местах, поддержать исход выборов.

Республиканская партия мобилизуется на беспрецедентном уровне для наблюдения за выборами в этом году, полагая, что этот процесс несправедлив и коррумпирован.

Многие из них, как и Адамс, сейчас работают должностными лицами на выборах. И многие говорят, что их точка зрения о том, что результатам нельзя доверять, должна быть достаточной причиной не утверждать подсчет голосов на местах.

Высшие лидеры Республиканской партии начинают такую ​​активность.

Демократы обвинили этих чиновников в превышении своих законных полномочий и назвали эти усилия пробной проверкой попытки помешать победе Байдена этой осенью. Они также быстро предприняли шаги, чтобы дать понять, что такие действия противоречат законам штата.

Источник: washingtonpost.

Читайте также:

Бывший дипломат рассказал, как Трамп может внезапно вооружить Украину

Профессор рассказал, что ожидает Украину и мир, если Трамп придет к власти

Секрет раскрыт: известный обозреватель рассказал, за что Трамп так не любит Украину