Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заручился поддержкой всех 32 союзников по НАТО на высшем политическом посту альянса.

Марк Рютте известен своим прагматизмом, умением создавать коалиции и стойкими трансатлантическими взглядами.

Политологи считают, что сдержанный подход Рютте может сделать его более подходящим для работы с президентом Джо Байденом, чем Трамп, который в какой-то момент пригрозил вывести США из альянса и который неоднократно ругал европейских союзников за их скудные расходы на оборону.

Во время двусторонней встречи в Белом доме в июле 2018 года Трамп попытался сказать журналистам, что результат будет «положительным», даже если США и ЕС не смогут договориться о торговой сделке.

Рютте внезапно перебил Трампа.

«Нет», — вмешался Рютте, - «Это не позитивно. Нам нужно что-то придумать».

Предвыборный штаб Трампа пока не раскрыл то, как он будет подходить к НАТО под руководством Рютте, заявив лишь, что Трамп «восстановит мир и восстановит американскую мощь и сдерживание на мировой арене».

Независимо от трансатлантической политики Трампа, давние наблюдатели НАТО не ожидают, что Рютте примет примирительный подход своего предшественника.

Если Трамп победит, политологи ожидают, что Рютте сосредоточится на объединении европейцев в НАТО.

Рютте уже показал признаки того, что ему, возможно, придется пойти на больше компромиссов, чем ему бы хотелось, чтобы сохранить единство альянса.

Источник: politico.

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