Китай ищет способы нарушить повседневную жизнь американцев в случае возникновения конфликта, об этом заявил руководитель ИТ-отдела Пентагона.

ИТ-агентство Министерства обороны США укрепляет военную инфраструктуру, чтобы лучше противостоять атакам.

Китай ищет способы нарушить повседневную жизнь в Соединенных Штатах во время конфликта, об это заявил генерал-лейтенант Роберт Скиннер.

«Это ключевая цель КНР: убедиться, что они могут нарушить нашу повседневную жизнь», — сказал Скиннер, возглавляющий Агентство оборонных информационных систем.

«Они захотят задуматься: «Как мы можем разрушить ситуацию не только в военном отношении, но и с информационной точки зрения, а также в нашей повседневной жизни?» Чтобы увидеть: «Есть ли у нации желание продолжать какой бы конфликт ни возник?».

Он добавил, что агентство пытается улучшить защиту Пентагона, используя данные со всего ведомства.

Большая часть планов Пентагона по улучшению сетевой защиты основана на переходе на облачные сервисы. Идея заключается в том, что корпоративное облако дает сетевым администраторам гораздо лучшее представление о том, что происходит с каждым компьютером в сети.

Скиннер заявил, что «толерантность Китая к риску продолжает меняться» — это означает, что Пекин готов идти дальше в своих наступательных кибер- и космических операциях.

Одна из причин, по которой китайские лидеры готовы идти на больший риск, заключается в том, что их возможности космического зондирования растут, что позволяет им более внимательно следить за вооруженными силами США и другими силами, говорится в отчете RAND.

Источник: defenseone.

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