Реальность президентской борьбы 2024 года наступает сейчас, когда первые дебаты избирательного цикла продемонстрировали два основных варианта, которые есть у избирателей США в ноябре.

Джо Байден невнятно бормотал во время дебатов, не сумев найти в остальном хорошо продуманную фразу, Дональд Трамп уклонялся от ответов на сложные вопросы.

Пока неизвестно, склонит ли этот провал неопределившихся избирателей на сторону одного или другого кандидата.

Политологи говорят, то, что Байден вызвал бывшего президента на дебаты - в ретроспективе выглядит как стратегическая ошибка.

Избиратели регулярно говорят, что их беспокоит возраст Байдена и его пригодность для должности. Эти дебаты не развеют их опасений.

Различные видения были ярко продемонстрированы во время дебатов.

Двое кандидатов в президенты продемонстрировали различия двух Америк, в которых они живут.

Трамп неоднократно говорил о том, как США потерпели неудачу, что Байден был худшим президентом в истории страны и как мир сейчас удручающе смотрит на страну.

«Джо, наша страна разрушается. Мы с вами сидим здесь и тратим много времени на эти дебаты. Это не должно быть дискуссией. Он худший президент, он сказал обо мне только потому, что я это сказал. Но посмотрите, он худший президент в истории нашей страны. Он разрушил нашу страну».

Байден не согласился, предложив оптимистичный взгляд на США на мировой арене.

«Мы самая уважаемая страна в мире. Мы Соединенные Штаты Америки. Нет ничего сверх наших возможностей. У нас лучшая армия в мировой истории, лучшая в мировой истории. Никто не думает, что мы слабые. Никто не хочет с нами шутить, никто».

Источник: theguardian.

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