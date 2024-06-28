Байден пытаясь противостоять Трампу на дебатах вызывал беспокойство демократов по поводу его кандидатуры.

Президент Джо Байден неоднократно пытался противостоять Дональду Трампу в первых дебатах перед ноябрьскими выборами.

Неровное выступление Байдена, особенно в начале дебатов, подтвердило опасения многих американцев, что в 81 год он слишком стар, чтобы быть президентом.

Это вызвало новый раунд призывов к демократу рассмотреть возможность ухода в отставку с поста кандидата от партии, поскольку члены его партии опасаются возвращения Трампа в Белый дом.

Но наибольшее внимание впоследствии привлекла речь Байдена в начале дебатов. Союзники Трампа немедленно объявили о победе, в то время как некоторые демократы публично поставили под сомнение, сможет ли Байден продвинуться вперед.

«Я думаю, началась паника», — сказал Дэвид Аксельрод, давний советник бывшего президента Барака Обамы на канале CNN, сразу после дебатов по поводу выступления Байдена.

«И я думаю, вы услышите дискуссии, которые, я не знаю, приведут к чему-либо, но будут дискуссии о том, стоит ли ему продолжать».

Трамп и Байден вышли на дебаты, столкнувшись с жесткими встречными обвинениями, включая общественность, уставшую от суматохи партийной политики и в целом недовольную обоими, согласно опросам.

Дебаты подчеркнули, насколько у кандидатов в президенты США резко различаются взгляды практически на каждый основной вопрос — экономика и внешняя политика — и глубокая враждебность друг к другу.

Кратко обращаясь к сторонникам возле места проведения дебатов, Байден не стал напрямую говорить о своем выступлении, но сказал: «Давайте продолжим» и дал понять, что не планирует выходить из гонки.

Источник: apnews.

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