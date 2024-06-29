Старший помощник предвыборного штаба сообщил, что президент Байден «абсолютно» не рассматривает возможность выхода из гонки после того, как запутался в ответах, и намерен провести вторые дебаты.

Во время митинга в Роли, Северная Каролина, более энергичный на вид Байден признал, что он уже не молодой человек, но заявил, что его мораль и история доказывают, что он все еще пригоден для этой работы.

«Люди, я уже не так легко хожу, как раньше. Я не так гладко говорю, как раньше. Я не так хорошо веду споры, как раньше, но... я знаю, как говорить правду. Я отличаю добро от зла, и я знаю, как делать эту работу. Я знаю, как знают миллионы американцев, когда тебя сбивают с ног, ты снова встаешь», — сказал Байден недовольной толпе

Байден провел большую часть митинга, указывая на то, что он назвал ложными утверждениями Трампа во время дебатов об экономике, иммиграции и преступности.

Байден продолжил настаивать на вынесении приговора Трампу в уголовном суде Нью-Йорка и на предстоящих уголовных и гражданских процессах.

«Трудно спорить с лжецом», - сказал Байден, комментируя дебаты с Трампом.

Байден заявил журналистам сразу после дебатов, что у него болит горло и он не беспокоится о своем выступлении.

Источник: ABC News.

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