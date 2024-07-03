На ряде мероприятий по сбору средств Байден стремился заверить спонсоров в том, что у него есть все необходимое, чтобы остаться в гонке, и пообещал бороться активнее.

В своем обращении к сторонникам по сбору средств предвыборная кампания президента Джо Байдена заявила, что уход президента из гонки «приведет лишь к неделям хаоса» и ослабит его преемника перед ноябрьским противостоянием с бывшим президентом Дональдом Трампом.

«Во-первых: Джо Байден будет кандидатом от Демократической партии, и точка. Конец истории. Избиратели проголосовали. Он победил с большим перевесом», — добавил заместитель руководителя предвыборной кампании Байдена Роб Флаэрти.

«И если он вылетит, это приведет к неделям хаоса, внутренним стычкам и кучке кандидатов, которые вляпаются в жестокую драку на съезде, и все это время у Дональда Трампа будет время обратиться к американским избирателям без каких-либо возражений».

Однако некоторые лидеры партий в частном порядке обсуждали, как убедить действующих сенаторов откровенно поговорить с президентом Джо Байденом об уходе.

Помимо аргумента о том, что уход Джо Байдена приведет к хаосу, в записке содержалась просьба к сторонникам передать друзьям, что, несмотря на «тяжелое» начало дебатов, «избиратели увидели, какую угрозу представляет собой Дональд Трамп», и что «долгосрочное влияние дебатов преувеличено».

Источник: abcnews.

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