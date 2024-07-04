По словам европейских чиновников, знакомых с ситуацией, китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, аналогичный иранской модели Shahed.

Это признак того, что Пекин может приблизиться к предоставлению России той самой "смертоносной помощи", от которой предостерегают западные чиновники.

Компании провели переговоры в 2023 году о сотрудничестве по копированию иранского беспилотника Shahed и начали разработку и тестирование версии в 2024 году в рамках подготовки к отправке в Россию, сообщили чиновники, которые попросили не называть их имен при обсуждении частной информации.

По их словам, беспилотники еще не использовались в Украине.

Предоставление России ударного беспилотника типа «Шахед» будет означать углубление поддержки Пекином Москвы, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны США и их союзников.

Председатель Си Цзиньпин стремился изобразить Китай как нейтральный в конфликте в Украине, даже несмотря на то, что западные официальные лица заявляют, что он предоставил компоненты и другую поддержку силам президента Владимира Путина.

В то же время официальные лица США заявили, что Китай воздерживается от прямых поставок оружия и артиллерии, что будет означать беспрецедентную эскалацию и почти наверняка повлечет за собой более жесткие меры — например, санкции — против второй по величине экономики мира.

По словам двух официальных лиц, некоторые страны считают, что предоставление России беспилотников для целей нападения перешло бы грань смертельной помощи.

Источник: straitstimes.

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