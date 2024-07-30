Спустя неделю после объявления о своем участии в президентских выборах Камала Харрис еще не рассказала избирателям, как она будет решать ключевые проблемы, стоящие перед страной.

Платформа вице-президента, скорее всего, будет в том же ключе, что и у президента Джо Байдена, которого она поддерживала на протяжении последних четырех лет.

Но Харрис, как ожидается, наложит свой собственный отпечаток и стиль на вопросы, начиная от абортов и экономики и заканчивая иммиграцией.

Кроме того, ей придется пройти тонкую грань, приписывая себе заслуги за достижения администрации, не подвергаясь при этом коллективным обвинениям избирателей за ее недостатки.

Ее первые президентские предвыборные речи дают некоторое представление о ее приоритетах, хотя она в основном озвучивала общие тезисы, а не более тонкие планы.

Харрис намерена поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Она встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским не менее шести раз и в прошлом месяце объявила о выделении 1,5 млрд долларов на энергетическую помощь, гуманитарные нужды и другую помощь охваченной войной стране.

На Мюнхенской конференции по безопасности в начале этого года Харрис заявила:

«Я ясно заявляю, что президент Джо Байден и я поддерживаем Украину. В партнерстве с поддерживающим двухпартийным большинством в обеих палатах Конгресса Соединенных Штатов мы будем работать над обеспечением критически важного оружия и ресурсов, в которых так остро нуждается Украина. И позвольте мне прояснить: неспособность сделать это станет подарком Владимиру Путину».

«В более широком смысле НАТО занимает центральное место в нашем подходе к глобальной безопасности. Для президента Байдена и меня наша священная приверженность НАТО остается нерушимой. И я верю, как я уже говорила ранее, что НАТО — величайший военный альянс, который когда-либо знал мир», — сказала она.

Источник: CNN.

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