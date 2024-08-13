Всего через месяц после вступления на Даунинг-стрит сэр Кейр Стармер оказался лицом к лицу с одним из самых могущественных людей на земле.

Это был не очередной мировой лидер, а Илон Маск — миллиардер, владелец X, бывшего Twitter.

Премьер-министр оказался втянут в публичную ссору с Маском после ожесточенных беспорядков на улицах Великобритании, и возникли опасения, что на его платформе в социальных сетях было разрешено — и даже поощрялось — распространение опасной дезинформации.

Заявив, что гражданская война в Великобритании «неизбежна», и настояв на том, что страна «превращается в Советский Союз», Маск продолжил называть премьер-министра «двухуровневым Кейром».

Кейр попытался разрядить обстановку, заявив, что для его комментариев «нет никаких оправданий».

Однако эта встреча продемонстрировала бессилие даже самого влиятельного человека в стране противостоять Маску и поставила вопрос о том, что еще можно сделать для защиты демократии от темных сил дезинформации.

Ложные утверждения о том, что преступником был проситель убежища, быстро распространились на платформах, включая X, чему способствовали сайты фейковых новостей и боты, связанные с враждебными иностранными государствами, включая Россию .

Эта волна дезинформации вызвала предупреждения со стороны Кейра, который заявил, что любой, «кто разжигает насилие в Интернете, столкнется со всей строгостью закона».

Источник: telegraph.

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